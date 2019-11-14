Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında (2)
Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında (2) - Son Dakika

Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında (2)

6 saat önce

52 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIGaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kentte terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 52 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında (2), System.String[]

52 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kentte terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 52 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

57 kişiye yönelik gözaltı kararı bulunan operasyonda 52 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye oldukları, örgütün genel ve il yapılanmasında aktif faaliyette bulundukları yönünde kuvvetli şüphe oluşan 57 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, 52 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmektedir."


Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
Terör örgütü YPG'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen firma ile ilgili soruşturma başlatıldı Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 19:07:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]