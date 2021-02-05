Gaziantep'te, terör operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te, terör operasyonuna 1 tutuklama

05.02.2021 18:12
Gaziantep'te, terör operasyonuna 1 tutuklama

GAZİANTEP İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişiden 1'i tutuklandı.

GAZİANTEP İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2012-2015 yılları arasında Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüte eleman temin ettikleri iddiasıyla Muhammed A. ile Mahmud B.'nin Adana ve Mersin 'de bulunduklarını saptadı. Jandarma ekipleri bunun üzerine Adana ve Mersin'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Suriye uyruklu Mahmud B. (24) ve Muhammed A. (31) gözaltına alındı.?İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmud B., adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, Muhammed A. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
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