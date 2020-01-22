Gaziantep'te terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Gaziantep'te terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/PYD- YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyonda düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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