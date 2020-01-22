Gaziantep'te terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep'te terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/PYD- YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyonda düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyaca ünlü teslimat firması Glovo, Türkiye'den çekilme kararı aldı
Suriyeli mülteciler ülkelerine dönmek için gün sayıyor FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Depremin merkez üssü Akhisar'dan ilk görüntüler geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:58:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]