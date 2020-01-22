Gaziantep'te terör operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te terör operasyonunda 1 tutuklama

6 saat önce

GAZİANTEP'te, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

Gaziantep'te terör operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

GAZİANTEP'te, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 3 kişinin yakalandığı belirtilerek, "Soruşturmalar kapsamında; İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tespit edilen 3 şüpheliden 1'i terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır" denildi.


Gaziantep, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
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