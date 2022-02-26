Gaziantep'te terör operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te terör operasyonunda 2 tutuklama

26.02.2022 12:51
Gaziantep'te terör operasyonunda 2 tutuklama

GAZİANTEP'te terör örgütleri DEAŞ ile HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GAZİANTEP'te terör örgütleri DEAŞ ile HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Ş.H. ile H.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Gaziantep'te terör operasyonunda 2 tutuklama
Gaziantep'te terör operasyonunda 2 tutuklama
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GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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