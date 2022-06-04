Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama

04.06.2022 23:57
Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütü üyelerinin de bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütü üyelerinin de bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

?DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayla Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. 30 Mayıs Pazartesi günü belirlenen adreslere yapılan operasyonla A.Y ve A.A isimli iki PKK'lı terör örgütü üyesinin de aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. 2'si bölücü örgüt üyesi 4'ü DEAŞ'lı olduğu belirtilen toplam 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şüphelilerden 3'ü için adli kontrol tedbiri uygulanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama
Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama
Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama
Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama
Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama
Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama
Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama
YORUMLAR
500
Çatıdan kağıt öğütme kazanına düşen teknisyen, feci şekilde can verdi Çatıdan kağıt öğütme kazanına düşen teknisyen, feci şekilde can verdi MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, partisinin Sultanbeyli'deki toplantısında konuştu Açıklaması MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, partisinin Sultanbeyli'deki toplantısında konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Gaziantep, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 00:03:32. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement