Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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