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Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

17.02.2022 15:14
Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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