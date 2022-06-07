Gaziantep'te terör örgütlerine yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te terör örgütlerine yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı

07.06.2022 10:01
Gaziantep'te terör örgütlerine yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bir haftada terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep'te bir haftada terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı, 11'i serbest bırakıldı.

FETÖ'ye yönelik operasyonda 24 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 33. Uluslararası GAPSHOES Fuarı'na doğru Gaziantep'te 33. Uluslararası GAPSHOES Fuarı'na doğru 10 yıllık hayalde son düzlüğe gelindi 10 yıllık hayalde son düzlüğe gelindi
Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör örgütlerine yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:58 Ahmet Özal'dan iddialı sözler! Seçimlerde alacakları oy oranını söyleyip, "Azı olursa gelin" dedi
09:51 Bolu Dağı'nda kamyon, tır, minibüs, arazi aracı birbirine girdi! Araçların hurdaya döndüğü zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
09:51 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyeyi Metaverse evreninde satın alan genci makamına davet etti
09:42 Motorine 1,93 lira zam geliyor! Gelecek zamla beraber litre fiyatı İstanbul'da 27,87 liraya yükselecek
09:19 Şaşırtan anket sonuçları! Sevilla taraftarının favorisi Marcao
09:07 Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 il için "kuvvetli yağış" uyarısı!
09:03 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kamu görevlilerinin maaşı yüzde 22'ye kadar yükselecek! İşte düzenlemeyle ilgili merak edilen tüm soruların yanıtı
08:51 Erciyes Üniversitesi'nin Bahar Şenlikleri'nde kaydedilen görüntü sosyal medyayı salladı! Binlerce öğrenci haykırarak İzmir Marşı'nı söyledi
08:48 Lewandowski'den Bayern yönetimine zehir zemberek sözler! "Kulüp beni zorla tutmak istiyor! Bunu gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek?"
08:44 Tepki çeken tavırları sebebiyle rolünü kaybetmişti! "Barış Akarsu Merhaba" filminden çıkarılan Aslı Bekiroğlu'nun yerine Almila Ada getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 10:06:44. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te terör örgütlerine yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement