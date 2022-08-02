Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

02.08.2022 15:44
Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet gösterdiği öne sürülen N.T. ve T.T.'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden T.T. tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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