Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

02.08.2022 14:16
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, N.T. ve T.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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