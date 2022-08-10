Gaziantep'te firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

10.08.2022 08:55
Gaziantep'te firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü V.M, polisin operasyonu ile yakalandı.

GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü V.M, polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezası alan V.M.'nin kentte olduğunu saptadı. Harekete geçen ekipler, firari hükümlü V.M.'yi operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülüp, adliyeye sevk edilen V.M., işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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