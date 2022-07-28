Örgüt toplantısında yakalanan 6 DEAŞ sanığına dava açıldı - Son Dakika
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Örgüt toplantısında yakalanan 6 DEAŞ sanığına dava açıldı

28.07.2022 11:08
Örgüt toplantısında yakalanan 6 DEAŞ sanığına dava açıldı

Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 6 şüpheli hakkında 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 6 şüpheli hakkında 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında örgütsel toplantı sırasında yakalanan 5'i yabancı uyruklu 6 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütsel toplantıyı organize eden Ahmet B'nin "cinsel istismar" ve "parada sahtecilik" suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen iddianamede, sanık hakkında ayrıca "terör örgütlerine üye olma" ve "örgütün propagandasını yapma" suçundan soruşturma ve kovuşturma bulunduğu da yer aldı.

Ahmet B'nin Suriye'de terör örgütleri içerisinde yer alan ve Türkiye'ye geçmek isteyen diğer sanıklara aracılık ettiği aktarılan iddianamede, yine zanlının yer temini ve geçimlerini sağlamaları konusunda da örgüt mensuplarına aracılık ettiği bildirildi.

Dijital materyallerin incelenmesinde DEAŞ'a müzahir birçok paylaşım yaptığı tespit edilen sanık Ahmet B'nin düzenlediği haftalık toplantıları örgütün ideolojisi doğrultusunda ve örgütsel birlikteliği sağlamak adına yaptığı kaydedilen iddianamede, "Şüphelinin alınan savunmasında her ne kadar üzerine atılı suçu kabul etmediğini beyan etmiş ise de savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu dosya içerisinde yer alan tanık ve şüpheli ifadeleriyle anlaşılmıştır." ifadesi paylaşıldı.

Toplantıda yakalandılar

Diğer sanıkların da dijital incelemelerinde örgütsel materyaller ???????tespit edildiği vurgulanan iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm dosya kapsamı incelendiğinde, şüphelilerin Suriye'de yaşanan silahlı çatışmalara müdahil silahlı terör örgütü DEAŞ'ın fikir ve amaçlarını benimseyerek örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri, Türkiye'ye geldikten sonra da hakkında benzer suçtan soruşturma bulunan Ahmet B. ile irtibata geçtikleri, Ahmet B'nin yönlendirmesi ile ikamet ve iş buldukları, Türkiye'de örgütsel faaliyetlerine devam ederek toplantılar düzenledikleri, 30 Mayıs 2022'de de yine bu şekilde toplandıklarında yakalandıkları anlaşılmıştır."???????

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Kaynak: AA

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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