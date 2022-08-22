Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C üyesi hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C üyesi hükümlü yakalandı

22.08.2022 09:36
Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C üyesi hükümlü yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C için örgütsel irtibat ve faaliyette bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C için örgütsel irtibat ve faaliyette bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin, terör örgütü DHKP/C'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda DHKP/C adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan, hakkında çeşitli suçlardan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö'nün bulunduğu tespit edilen adrese baskın düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Ö.Ö. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Gaziantep'teki korkunç kazanın dakikalar öncesi ortaya çıktı Gaziantep'teki korkunç kazanın dakikalar öncesi ortaya çıktı AİGF Genel Başkanı Arif Kurt: 'Yastayız' AİGF Genel Başkanı Arif Kurt: 'Yastayız'
Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C üyesi hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:17 Milli futbolcu Cenk Özkacar, Valencia'ya transfer oldu
09:17 Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Adana Demirspor! İşte muhtemel 11'ler...
09:13 Ekrem İmamoğlu konuşurken kelimeleri toparlayamadı! Dilek İmamoğlu'nun tedirgin hali kameraya yansıdı
09:01 Araç sahiplerine kötü haber! Gelecek zamla birlikte benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak
08:57 Kafalar grubu üyesi Fatih Yasin'in evliliği tek celsede sona erdi
08:40 Rusya lideri Putin'in en yakınlarından olan Dugin'in kızı öldürülmüştü! Bombalı saldırıyı üstlenip savaş ilan ettiler
08:06 Koronavirüs ve maymun çiçeğinin ardından bir de domates gribi çıktı! İşte en çok görülen belirtiler...
07:48 Meteoroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 bölgeye sağanak yağış uyarısı
02:22 Muğla'da arı yüklü kamyonla otomobilin karıştığı kazada 4 kişi can verdi
00:30 ABD'de kadın futbolcu gol sevinci sonrası tribünlere sırtını dönerek kalçasını salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 09:37:18. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C üyesi hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement