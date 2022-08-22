Gaziantep'te firari DHKP/C hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te firari DHKP/C hükümlüsü yakalandı

22.08.2022 12:21

GAZİANTEP'te, terör örgütü DHKP/C üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ö.Ö., polisin operasyonu ile yakalandı.

GAZİANTEP'te, terör örgütü DHKP/C üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ö.Ö., polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan, aynı zamanda hakkında çeşitli suçlardan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö.'nün Gaziantep'te olduğunu belirledi ve adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö., cezaevine teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te firari DHKP/C hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te firari DHKP/C hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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