Gaziantep'te terör operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te terör operasyonunda 2 zanlı yakalandı

28.09.2022 15:12
Gaziantep'te terör operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Terör örgütünün kırsal alan yapılanması içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, pompalı tüfek, tabanca, 58 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Gaziantep, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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