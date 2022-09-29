Gaziantep'te terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

29.09.2022 17:00
Gaziantep'te terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Terör örgütünün kırsal alan yapılanması içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilerek yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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