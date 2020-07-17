Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 tutuklama

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında HDP İl Başkanı ve CHP'nin iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında HDP İl Başkanı ve CHP'nin iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

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Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 15'inin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın, CHP'nin iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı, 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 18 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Halkların Demokratik Partisi, Gaziantep, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 tutuklama - Son Dakika
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