Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 tutuklama

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında HDP İl Başkanı ve CHP'nin iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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