Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında HDP İl Başkanı Musa Aydın ve CHP'nin 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 zanlı daha adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 15'inin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın, CHP'nin 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltındaki diğer 18 zanlının da emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 16'sı daha adliyeye sevk edildi.