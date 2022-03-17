Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı

17.03.2022 09:00
Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla 2'si Suriyeli 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
500
HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait 3 depoda, mühimmat ve EYP düzeneği bulundu Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait 3 depoda, mühimmat ve EYP düzeneği bulundu

Gaziantep, Gözaltı, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Oğlum dizisi dün akşam ekranlara geldi! Yeni bölümde Efe serbest bırakıldı
06:26 Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacak: Şimdiye kadar Alzheimerlı annesi için kalıyormuş
08:49 Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını sevdikleriyle kutladı! Parti ünlü akınına uğradı
08:46 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:45 Küçük Rus çocuklardan orduya destek fotoğrafı: Halkımızdan vazgeçmeyiz
08:26 17 yaşındaki genç orta refüje çarparak durabildi! Ardından bıraktığı not hüzünlendirdi
08:21 17 Mart 2022 hava durumu: Bugün yağmur, yarın kar var!
08:12 Zelenski, Rusya ile müzakerelerde önceliklerini açıkladı: Savaşın sona ermesi, toprak bütünlüğünün sağlanması
08:01 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:55 Oyuncu Kunt Tulgar yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 09:09:09. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement