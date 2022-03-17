Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla 2'si Suriyeli 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika