Gaziantep'te terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Azad Bozan Abdulhakim T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.
Duruşma savcısı sanığın terör örgütü PKK/YPG'ye katıldığını ve kod adı kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Kaynak: AA
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