Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 zanlıyı operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Bu arada, emniyetin paylaştığı görüntülerde zanlıların adreslerine yapılan operasyon ve ele geçirilen malzemeler yer alıyor.
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