Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

15.09.2022 13:42
Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 zanlıyı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Bu arada, emniyetin paylaştığı görüntülerde zanlıların adreslerine yapılan operasyon ve ele geçirilen malzemeler yer alıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gaziantep, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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