İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Gaziantep, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te terör propagandası suçundan aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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