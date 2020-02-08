Gaziantep'te terör örgütü üyesi 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

GAZİANTEP'te terör örgütü 'HTŞ/FEC/ENC'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HTŞ/FEC/ENC'ye 'Fetih El Şam Cephesi/ El Nusra Cephesi/ Heyet-i Tahrir Şam Cephesi (FEC/ENC/HTŞ) - El Kaide / Huraseddin Tugayları (Had Grubu)' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı. Adı açıklanmayan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.