Gaziantep'te terör örgütü üyesi 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te terör örgütü üyesi 1 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

GAZİANTEP'te terör örgütü 'HTŞ/FEC/ENC'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü üyesi 1 şüpheli tutuklandı, System.String[]

GAZİANTEP'te terör örgütü 'HTŞ/FEC/ENC'ye yönelik düzenlenen  operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HTŞ/FEC/ENC'ye 'Fetih El Şam Cephesi/ El Nusra Cephesi/ Heyet-i Tahrir Şam Cephesi (FEC/ENC/HTŞ) - El Kaide / Huraseddin Tugayları (Had Grubu)' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı. Adı açıklanmayan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:49 Kaynak: DHA
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