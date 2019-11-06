Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandasına 2 tutuklama
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Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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