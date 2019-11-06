Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandasına 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandasına 2 tutuklama

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandasına 2 tutuklama

6 saat önce

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandasına 2 tutuklama, System.String[]

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
Öldürülen YPG'li terörist Ceren Güneş'in, CHP'li Ağbaba ile Meclis'teki görüntüleri ortaya çıktı Kosova'dan getirilen FETÖ sanıkları Osman Karakaya ve Cihan Özkan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 05:35:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandasına 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]