Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:28 Kaynak: AA
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