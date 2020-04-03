Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu gerekçesiyle 4 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen zanlıların, 4 Nisan öncesinde eylem yapacağı şeklinde ihbar kaydı bulunan kişiler olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:54 Kaynak: AA
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