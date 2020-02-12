Gaziantep'te terör propagandasına: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör propagandasına: 12 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te terör propagandasına: 12 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin ele başının yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandasını yaptıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör propagandasına: 12 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'nin ele başının yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandasını yaptıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde ele başlarının yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı,Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 1 uzun namlulu otomatik tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi.


Türkiye, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:44 Kaynak: DHA
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