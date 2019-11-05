Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te terör propagandasına 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör propagandasına 4 gözaltı

Gaziantep'te terör propagandasına 4 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör propagandasına 4 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü Ekipleri'nin düzenlediği operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:56 Kaynak: DHA
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