Gaziantep'te terör propagandasına 4 gözaltı
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GAZİANTEP'te sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:56 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü Ekipleri'nin düzenlediği operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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