Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Terör Propagandasına Gözaltı

Gaziantep'te Terör Propagandasına Gözaltı

1 saat önce

Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Gaziantep'te Terör Propagandasına Gözaltı, System.String[]
Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komando timleri ve "mini İHA" desteğiyle Şahinbey, Yavuzeli ve Araban ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD ile DHKP/C propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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