Gaziantep'te Terör Propagandasına Gözaltı

Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komando timleri ve "mini İHA" desteğiyle Şahinbey, Yavuzeli ve Araban ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD ile DHKP/C propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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