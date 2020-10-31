Test kuyrukları uzadı, vali ikinci dalga için uyardı - Son Dakika

Test kuyrukları uzadı, vali ikinci dalga için uyardı

31.10.2020 10:50

Test kuyrukları uzadı, vali ikinci dalga için uyardı Tüm ülke genelinde artan vaka sayılarının kısmen Gaziantep'te de kendini göstermeye başladı.

Test kuyrukları uzadı, vali ikinci dalga için uyardı

GAZİANTEP - Tüm ülke genelinde artan vaka sayılarının kısmen Gaziantep'te de kendini göstermeye başladı. Covid-19 Polikliniklerin önünde korona virüs testi için bekleyenler uzun kuyruklar oluştururken, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'lileri Avrupa'da başlayan salgının ikinci dalgasına karşı uyardı.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte korona virüs vakalarında tüm Türkiye genelinde artış yaşanıyor. Salgının başladığı günden bu yana vakaların yoğun seyrettiği Gaziantep'te de bir süredir düşük seyreden vaka sayısı tekrardan yükselişe geçti. Hastanelerin Covid Polikliniği önlerinde ise test için bekleyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Covid-19 testi için sırada bekleyenlerin arasında pozitif hastaya temasları bulunanlar, yada hastalığın belirtileri bulunanlar, ya da daha önceki testi pozitif çıkan insanların bulunduğu öğrenildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan Göllüce Kırsal Mahallesi yerine KÜSGET sanayi sitesi kooperatifince yaptırılan 86 iş yeri için gerçekleştirilen kura çekim töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, son dönemlerde Türkiye'de ve Gaziantep'te vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek, hastalığa karşı insanları uyardı. Bugüne kadar korona virüse yakalanmamış insanlara da, hastalığın ilk dönemindeki Çin'de çıkan salgının Türkiye'ye uğramayacağı düşüncesini hatırlatan Vali Gül, Avrupa'da ikinci dalganın başladığını ve Türkiye'de ise covid-19'lu hasta sayısının yükselmeye başladığını vurguladı. 2 hafta içerisinde Gaziantep'te yeni yasakların gelebileceğini de anlatan Vali Gül, "Bu salgın Avrupa'ya gelmeyecek. Sadece Çin'de kalacak zannedildi. Şuanda Avrupa'da ikinci dalga başladı. Vaka sayıları yükseliyor. Sağlık Bakanımız 4-5 gündür İstanbul'da sayının yükseldiğini söylüyor. Gaziantep'te ticari hareketliliğin olduğu bir şehir. Bu vaka artışları bize de gelecek. Kısmen de gelmeye başladı. Bütün Gaziantep'e düşen tedbirleri tekrardan gözden geçirmektir. Sosyal hayatımızı yavaşlatmazsak ticari hayatta önlemler almazsak 10-15 gün sonra tekrardan yeni yasaklar gelebilir. Çok şey istemiyoruz. Maske ve mesafeye dikkat edelim. Komşuluk aile ilişkilerine bir süre ara verelim. Ziyaretleri erteleyelim" diye konuştu.

Test kuyrukları uzadı, vali ikinci dalga için uyardı
Test kuyrukları uzadı, vali ikinci dalga için uyardı
Test kuyrukları uzadı, vali ikinci dalga için uyardı
Test kuyrukları uzadı, vali ikinci dalga için uyardı
Test kuyrukları uzadı, vali ikinci dalga için uyardı
Test kuyrukları uzadı, vali ikinci dalga için uyardı
Test kuyrukları uzadı, vali ikinci dalga için uyardı

Koronavirüs, Gaziantep, Türkiye, Avrupa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Test kuyrukları uzadı, vali ikinci dalga için uyardı - Son Dakika


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