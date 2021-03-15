GAZİANTEP - Tır 3 otomobile çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

GAZİANTEP - Tır 3 otomobile çarptı: 4 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan tırın 3 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te kontrolden çıkan tırın 3 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ercan Ç. yönetimindeki 27 YD 949 plakalı tır kontrolden çıkarak İpekyolu Tugay kavşağı civarında biri park halinde 3 otomobile çarptıktan sonra refüjdeki ağaçları devirip karşı yola geçti. Yaralanan 4 kişi, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre her iki yönden tek şeritte kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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