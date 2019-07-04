Gaziantep'te, TIR'a çarpan belediye otobüsünün şoförü yaralandı
36 dakika önce
Gaziantep'te, TIR'a çarpan belediye otobüsünün şoförü yaralandıGAZİANTEP'te TIR'a arkadan çarpan belediye otobüsünün şoförü Mesut Yıldırım yaralandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:53 Kaynak: DHA
'te, TIR'a çarpan belediye otobüsünün şoförü yaralandı
GAZİANTEP'te TIR'a arkadan çarpan belediye otobüsünün şoförü Mesut Yıldırım yaralandı. Araçta sıkışan Yıldırım, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Aydınlar
Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Yıldırım yönetimindeki 27 ABC 188 plakalı belediye otobüsü, önünde ilerleyen Mustafa Özkan
yönetimindeki 27 ABN 793 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hasar gören otobüsün şoförü Yıldırım, yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mesut Yıldırım, ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı
Gaziantep'te eski adliye binası sanat merkezi yapıldı
İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar