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Gaziantep'te, TIR'a çarpan belediye otobüsünün şoförü yaralandı

1 saat önce

GAZİANTEP'te TIR'a arkadan çarpan belediye otobüsünün şoförü Mesut Yıldırım yaralandı.

Gaziantep'te, TIR'a çarpan belediye otobüsünün şoförü yaralandı, System.String[]
GAZİANTEP'te TIR'a arkadan çarpan belediye otobüsünün şoförü Mesut Yıldırım yaralandı. Araçta sıkışan Yıldırım, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Yıldırım yönetimindeki 27 ABC 188 plakalı belediye otobüsü, önünde ilerleyen  Mustafa Özkan yönetimindeki 27 ABN 793 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hasar gören otobüsün şoförü Yıldırım, yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mesut Yıldırım, ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:02 Kaynak: DHA
Gaziantep, İtfaiye, Güncel
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