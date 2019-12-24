Gaziantep'te tır dehşeti - Son Dakika

Gaziantep'te park halinde bulunan ve freni boşaldığı ileri sürülen tır, bir anda hareket ederek önünde bulunan 5 aracı biçti. 2 aracı hurdaya çeviren ve 3 araca da büyük hasar veren tırın, bir otomobil ve çöp konteynerini sürükleme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan 31 PB 304 plakalı tır, sürücüsü dışarıdayken freninin boşalması sonucu bir anda hareket etti. Tır, sürücüsüne çarptıktan sonra yokuş aşağı hızla inmeye başladı. Park halindeki araçlara çarparak ilerleyen tır, 2 aracı kağıt gibi ezerken 3 araca da zarar verdi. Bir süre önüne aldığı otomobili sürükleyen tır, bir fabrikanın demir kapısına çarptıktan sonra ise bu kez önünde bulunan çöp konteynerini sürükledi. Tırın çarptığı demir kapı ile yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil ve çöp konteyneri büyük hasar gördü. Lastikleri parçalanan ve altında bulunan konteynerin de desteği ile düzlüğe kadar inen tır burada kendiliğinden durdu. Olay esnasında araçlarda ve yolda kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Tırın yaşattığı dehşet anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Yaşanan dehşeti anlattı



Kazada arabası kullanılamaz hale gelen Gökhan Öztürk isimli vatandaş yaşanan dehşet anlarını anlattı. Öztürk, "O esnada içerideydik gürültüyü duyup dışarıya çıktık ki tır benim arabayı biçmiş geçmiş. Galiba freni boşalmış park halindeymiş, bizim araçlar da park halindeydi. 5 arabayı biçti, Allah'a şükür ki araçların içinde kimse yoktu. Tır şoförü ise dorse ile tırın arasında aracını kontrol ediyormuş. O arada trenin freni boşalmış. Tır şoförü yaralandı hastaneye götürdüler" diye konuştu. - GAZİANTEP