Kazada, sürücüler ile araçlardaki A.S.Ç. (23) ve M.F.D. (22) yaralandı.

M.Ş.O. (23) idaresindeki 80 ACH 088 plakalı süt yüklü kamyonet ile O.H. (31) yönetimindeki 31 AGD 302 plakalı tır, İslahiye-Hassa kara yolu Altınüzüm kavşağında çarpıştı.

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde, tır ile süt yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te tır ile süt yüklü kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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