Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü
1 saat önce
Gaziantep D-400 karayolunda tır ile traktör çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:32 Kaynak: İHA
Gaziantep D-400 karayolunda tır ile traktör çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Gaziantep D-400 karayolunda seyir halinde bulunan 28 MYM 118 plakalı tır, önünde seyir eden 27 AAT 289 plakalı traktöre çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. - GAZİANTEP
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