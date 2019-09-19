Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü
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Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü

1 saat önce

Gaziantep D-400 karayolunda tır ile traktör çarpıştı.

Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Gaziantep D-400 karayolunda tır ile traktör çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


Gaziantep D-400 karayolunda seyir halinde bulunan 28 MYM 118 plakalı tır, önünde seyir eden 27 AAT 289 plakalı traktöre çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:32 Kaynak: İHA
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