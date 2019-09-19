Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü
1 saat önce
Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölüGAZİANTEP - Gaziantep D-400 karayolunda tır ile traktör çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:52 Kaynak: İHA
Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü
GAZİANTEP - Gaziantep D-400 karayolunda tır ile traktör çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Gaziantep D-400 karayolunda seyir halinde bulunan 28 MYM 118 plakalı tır, önünde seyir eden 27 AAT 289 plakalı traktöre çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.
Tartıştığı eşini, çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü Halk ayaklanması sonrası Tunus'tan Suudi Arabistan'a kaçan eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali öldü Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 kişi hakim karşısına çıkacak Erdoğan'la görüşen Şamil Tayyar'dan açıklama: Pelikan'ın P'si bile geçmedi