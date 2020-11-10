Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü - Son Dakika

Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü

10.11.2020 13:59
Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü, System.String[]

GAZİANTEP'te, önünde seyreden mısır yüklü TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Yunus Taputanış (38), yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, önünde seyreden mısır yüklü TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Yunus Taputanış (38), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Yunus Taputanış yönetimindeki 33 CHP 38 plakalı TIR, sürücüsü öğrenilemeyen 63 ACF 010 plakalı mısır yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR'da sıkışan sürücü Yunus Taputanış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR şoförü Yunus Taputanış'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Silopi'de toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü
Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü
Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü
Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü
Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü

Gaziantep, Şanlıurfa, Kaza, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü - Son Dakika


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