Gaziantep'te tır şoförü dehşeti: 3 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te tır şoförü dehşeti: 3 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir tır şoförü, daha önce çarptığı kamyonetin kendisini takip etmesi üzerine tırı aracın üzerine sürerek altında 1 kilometre sürükledi.

Gaziantep'te tır şoförü dehşeti: 3 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir tır şoförü, daha önce çarptığı kamyonetin kendisini takip etmesi üzerine tırı aracın üzerine sürerek altında 1 kilometre sürükledi. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ışıkta bekleyen Abidin B. yönetimindeki 80 EN 013 plakalı Toyota marka kamyonete, Mehmet E. yönetimindeki 31 F 6183 plakalı Mercedes marka tır arkadan çarparak olay yerinden kaçtı. Aracında hasar olduğunu gören kamyonet sürücüsü Abidin B. aracına çarparak kaçan tırın plakasını alabilmek için tıra yaklaştığı sırada, İslahiye ilçesi Kozdere mevkiinde sürücüsü tırı kamyonetin üzerine sürdü. Tırın altına giren kamyonet yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Sürüklenen kamyonette bulunan sürücü Abidin B. (49) kardeşleri Şaban (60) ve Gökhan B. (19) yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebi ile Nurdağı – Hassa karayolu uzun bir süre trafiğe kapanırken, tırın yol kenarına çekilmesi ile yol trafiğe açıldı.

Yaralanan sürücü Abidin B. ve kardeşleri tedavilerin ardından taburcu oldu. Kardeşler, "Kahramanmaraş'tan geliyorduk. Kömürlerde ışıkta beklerken tır arkadan bize çarptı, durmadı kaçtı. Biz de emniyeti aradık, bize plakasını alın dediler. Arka plakasını aldık, ön plakasını da alın dediler, bizde ön kısmına geçerken yan taraftan bize vurdu. Bizi altına alarak bir kilometre sürükledi. Bir o tarafa bir bu tarafa çarptık. Adamda Allah korkusu yok" dediler.

Yaralılar ve tır şoförü ifadeleri alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Kaza iye ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te tır şoförü dehşeti: 3 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 1 Ekim'den itibaren maçları seyircili oymatmak istiyoruz Ümraniyespor, eski Fenerbahçeli Moussa Sow'u transfer etti Sinop'ta 70 kilogramlık orkinos, görenleri hayrete düşürdü Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi! YKS kayıt tarihleri uzatıldı Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor         
10:29
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz         
10:23
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı         
10:14
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik 'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik         
10:10
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor         
09:59
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı         
09:40
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest         
09:27
Fransız golcü Loic Remy'nin Türk bayraklı paylaşımı taraftarlarda heyecan yarattı Fransız golcü Loic Remy'nin Türk bayraklı paylaşımı taraftarlarda heyecan yarattı         
08:55
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım         
08:43
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı         
08:38
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı         
07:34
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek         
00:45
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
00:06
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı         
23:14
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü         
22:55
Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi         
21:28
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı         
21:28
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti         
21:25
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi         
19:55
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu         
19:17
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi         
19:10
Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi         
18:31
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti 2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti         
17:19
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı         
16:46
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi         
16:38
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada         
14:57
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu 'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu         
14:55
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı         
14:34
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2020 12:58:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te tır şoförü dehşeti: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei