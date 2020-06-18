Gaziantep'te tır yangını - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Ü. (27) idaresindeki 73 DC 379 plakalı tırın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı-Gaziantep yolu Kömürler Mahallesi yakınlarında motor kısmı yanmaya başladı.
Ön kısmından dumanlar geldiğini gören sürücü, tırı park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı İtfaiye İlçe Amirliği ekipleri, müdahale ederek yangını, tırın dorse kısmına sıçramadan söndürdü.
Tırın kupasında hasar oluştu.