Gaziantep'te tır yangını - Son Dakika

Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı İtfaiye İlçe Amirliği ekipleri, müdahale ederek yangını, tırın dorse kısmına sıçramadan söndürdü.

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