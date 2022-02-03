Gaziantep'te tıra çarpan kamyondaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'te kamyonun tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elvan Çam idaresindeki 46 DB 451 plakalı kamyon, Gaziantep- Kahramanmaraş kara yolu Aktoprak Kavşağında önünde seyreden 33 ABL 92 plakalı tıra çarptı.
Kazada sürücü Çam ile kamyonda bulunan Ömer Kenger, Emre Yakak ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi bulunduğu yerde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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