Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Tırda 26 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep'te Tırda 26 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

10 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, 26 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te Tırda 26 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, 26 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay'dan Gaziantep'e gelen 79 DF 083 plakalı tırda çok sayıda gümrük kaçağı sigara olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, İslahiye ilçesi Serinevler Mevkisinde bulunan yol kontrolünde durdurulan tırda yapılan aramada, dorsenin altında oluşturulan özel bölmeye gizlenmiş vaziyette 26 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gümrük kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tır sürücüsü Namık S. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:28 Kaynak: AA

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