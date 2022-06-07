Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak seyahat eden Yusuf Kılıç 'ın (14) öldüğünü tespit etti. Yaralı Bilal Kılıç ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Bilal Kılıç, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te tırın çarptığı motosikletteki çocuk öldü - Son Dakika

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