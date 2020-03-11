Gaziantep'te tombala baskını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te tombala baskını - Son Dakika

Gaziantep'te tombala baskını

6 saat önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine kumar baskını yapıldı.

Gaziantep'te tombala baskını, System.String[]

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine kumar baskını yapıldı.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yukarıbayır Mahallesi Türkmenler Caddesinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş yerine yaptığı baskında tombala oynayan 45 kişiye 55 bin lira cezai işlem uygulandı. Kumar oynanmasına imkan sağlayan ve daha evvel çok sayıdan aynı suçtan kaydı bulunan 2 kişi ve kumar oynanmasına yardımcı olan 12 kişi olmak üzere toplam 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


Yapılan baskında kumar tombala oynanmasında kullanılan çok sayıda materyale el konuldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:18 Kaynak: İHA
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