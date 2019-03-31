Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Toplam 9 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde AK Parti...

Gaziantep'te Toplam 9 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde AK Parti...

1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Gaziantep'te belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Yavuzeli - Mustafa Kemal Sakaroğlu - AK Parti.

Gaziantep'te Toplam 9 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde AK Parti..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Gaziantep'te belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Yavuzeli - Mustafa Kemal Sakaroğlu - AK Parti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:40 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Sakaroğlu, Yavuzeli, AK Parti, Gaziantep, Güncel
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