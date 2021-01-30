Gaziantep'te toplantı ve etkinlikler 15 gün yasaklandı - Son Dakika

Gaziantep'te toplantı ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

30.01.2021 14:07
Gaziantep'te toplantı ve etkinlikler 15 gün yasaklandı, System.String[]

Gaziantep Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

Gaziantep Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde gerçekleştirilebilecek, siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programlar kapsamındaki etkinlikler ve Valiliğimizce izin verilenler hariç tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri ve benzeri her türlü eylem ve etkinlik, 1-15 Şubat'ta genel asayiş ve kamu düzenin korunması için Valilik makamının oluruyla yasaklanmıştır."

Gaziantep Valiliği, Protesto, Sendika, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te toplantı ve etkinlikler 15 gün yasaklandı - Son Dakika


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