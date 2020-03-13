Gaziantep'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı - Son Dakika

Gaziantep'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı

6 saat önce

Gaziantep'te, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 20 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Gaziantep'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı, System.String[]

Gaziantep'te, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 20 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmaması noktasında alınan tedbirler kapsamında bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kent genelinde gerçekleştirilebilecek, sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılarla devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ve valilik tarafından izin verilenler hariç olmak üzere, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, yer toplantısıyla protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma konferans, panel, seminer gibi her türlü eylem etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 15.03.2020 tarihi saat 08.00'den geçerli olmak üzere 20 gün boyunca valiliğimizce yasaklanmıştır."

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:42 Kaynak: AA
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