Gaziantep'te Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanları Yeniden Belirlendi
1 saat önce
Gaziantep Valiliğince kentteki toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları yeniden belirlendi.
Gaziantep
Valiliğince kentteki toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları yeniden belirlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2911 Sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"nun 6. ve 26. maddeleriyle bu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesi gereğince, kentteki toplantı ve gösteri yürüyüş alanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar çıkarıldı.
Bu kapsamda Gaziantep'te açık yer toplantı ve gösteri yürüyüş alanı olarak, Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park Alanı, 14 Şehit Anıtı'ndan başlayarak Kadı Osman Sokağı'nı takiben Tur Otobüsleri Park Alanı bitiş ve Kıbrıs Caddesi
ile Kamil Ocak Caddesi'nin kesiştiği yerden başlayarak Kamil Ocak Caddesi'ni takiben Arkeoloji Müzesi önünde son bulan bölgelerse gösteri ve yürüyüş güzergahları olarak belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:11 Kaynak: AA
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