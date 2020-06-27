Gaziantep'te toplu buluşmalar koronavirüs tehditini artırıyor - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yapılan uyarılara rağmen toplu buluşmalar, riskleri artırıyor.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'te çeyiz merasimi, hasta ve taziye ziyaretleri gibi kalabalık toplumsal etkinliklere katılım salgının yayılımına neden oluyor.

Yapılan tüm uyarılara rağmen gerçekleştirilen buluşmaların sağlık üzerindeki etkisi, Oğuzeli ilçesindeki bazı gelişmelerle de gün yüzüne çıktı.

2 Haziranda Demirkonak Mahallesi'nde düzenlenen taziye kabulünün ardından, Kovid-19 pozitif vakanın olduğunun anlaşılması üzerine mahallede yapılan filyasyon çalışmasında, 2 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

4 Haziran 2020 tarihinde ise Kovanlı Mahallesi'nde yaşayan S.K. ameliyat olduktan sonra evinde istirahate çekildi. Söz konusu hastaya "geçmiş olsun" ziyaretine gelenlerin tespiti üzerine yapılan çalışmalarda, 5 kişi de daha pozitif vaka belirlendi.

Öte yandan, Tınazdere Mahallesi'nde düzenlenen çeyiz merasimi sonrasında da bir vatandaşın Kovid-19 testinin pozitif olmasının ardından mahallede filyasyon çalışması gerçekleştirildi. 14 kişiye idari para cezasının uygulandığı tören sonrasında virüs 3 kişi de daha virüs tespit edildi.