Gaziantep'te toplu sünnet şöleni - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi ve İzmirli kadınların kurduğu "Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız" grubu iş birliğinde, ilçedeki 54 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, ihtiyaç sahibi ailelerin 54 çocuğu sünneti yapılarak eğlenildi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, hayırsever grup temsilcisi Mine Kapı ve üyeleri ile sünnet olan çocukların aileleri katıldı.